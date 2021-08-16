TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Sezonun ilk haftasında Adanaspor’la 1-1 berabere kalan Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.