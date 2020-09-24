TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da beklenen ayrılık gerçekleşti. Yeşil-beyazlı formayı giymek istemediğini yönetime ve teknik direktör Mustafa Er’e ileten, 17 Eylül’de de alacaklarına karşılık sözleşmesini fesih etme hakkı kazanan Kubilay, mukavelesini resmen feshetti.

TFF’nin resmi sitesinde de yayınlanan fesih sonrası genç forvetle Bursaspor’un yolları resmen ayrılmış oldu.

Bursaspor’da 94 maçta forma giyen Kubilay Kanatsızkuş, 18 gol attı.

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