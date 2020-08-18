Kulüpten yapılan açıklamada, defans mevkisinde oynayan 32 yaşındaki Anıl Karaer'in sözleşmesinin, oyuncunun kendi isteği doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Anıl Karaer'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.