Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Virtus Segafredo Bologna maçı öncesi İtalya seyahati için yapılan Kovid-19 tarama testleri sonucunda 5 oyuncu ve 2 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "5 oyuncu ve 2 idari personelimiz karantinaya alınmış olup tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.