Bursaspor çabukluk çalıştı

TFF 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan idman, çabukluk ve pas oyunlarıyla devam etti. Bursaspor, son bölümde taktik çalıştı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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