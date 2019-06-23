23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan seçilmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mesut Mestan, kongrenin Bursaspor camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Genel kurul öncesi yaşananlara değinen Mestan, "Bizim bir anayasamız var ve bu kurallar çerçevesinde aday oldum. Burada birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Beraber olmazsak, bu takımı (Süper Lig'e) çıkarma şansımız yok. Kimsenin Bursaspor üzerinde hesabı olamaz, kimseye de Bursaspor'u peşkeş çekmem. Hiç kimsenin adamı olmadım, olmam da. Dikbaşlılığımı herkes bilir, tuttuğumu kopartırım." dedi.
"İBRA ETMEMEK İÇİN GÖNÜLDEN ELİMİ KALDIRDIM"
Mestan, futbolcu satışlarını engellemek için iki kez İstanbul'a gitmek durumunda kaldığını aktarırken, eski başkan Ali Ay'a sert bir dille tepki göstererek, şöyle konuştu:
"Netice olarak o futbolcuyu sattırmadık. Satmaktan vazgeçmedi, bugün ben de ibra etmedim. Makul şeyler yapsaydı, ibra ederdim. Masumane yaptığı şeyler yok. Satılacak futbolcunun kararını nasıl alırsın sen? Bursaspor tarihinde böyle bir karar yok. Hepimizin fedakarlık yapması lazım. Kendi parasıdır, onun tasarrufundadır. Kimsenin alın terine kimse karışamaz ama bu şekilde de çeyrek depo benzin var, bunu boşaltmaya kalkıyor. Bu ara nasıl gidecek? Reklamlar, stat hasılatı, federasyon gelirleri temlikli. Gayrimenkule de temlik koyuyorsun. Nasıl yaşayacak bu kulüp? Para verdin güzel de 150 milyon lira zarara uğrattın, küme düşürdün. 2004 yılında takım küme düştüğünde Fikret (Üstenci) başkan, 'Alacaklarımı bırakıyorum. Ben takımı küme düşürdüm, bedel ödemem lazım.' dedi. Gelinen noktaya bakar mısınız? İbra etmemek için gönülden elimi kaldırdım."
Mestan, transfer ve teknik direktör görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Mehmet Altıparmak ile yüz yüze görüşüp anlaştık. Altıparmak, belirsizlikten ötürü Akhisarspor ile anlaştı. Bu hafta eski futbolcu Sebastien Frey'in ödemesi bulunuyor. Bu sorunu birlikte çözeceğiz. Çok zor bir süreç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
Genel kurulda yapılan oylamada, Ali Ay başkanlığındaki bir önceki yönetim kurulu mali ve idari bakımdan ibra edilmemiş, Ali Ay ile yönetici Cemil Parlakay'ın disiplin kuruluna sevkine ilişkin talep ise genel kurul üyelerince oy çokluğuyla kabul görmüştü. Yönetim kurulu üyelerinin, alacaklarına karşılık Bursaspor'un gelirine temlik koyması işlemi de genel kurul üyelerinin oylarıyla yürürlükten kaldırılmıştı.
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