Bursaspor Başkanı Günay, futbolcularına ve hakemlere sitem etti

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Bursaspor - Diyarbekirspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbolcuları ve hakemlere sitem eden Başkan Günay, bir Diyarbekirsporlu futbolcunun da kendi başkanları tarafından dövüldüğünü iddia etti.

Başkan Günay açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Tüm spor camiasına Bursaspor’da bugün yaşanan olayların üzücü olduğunu, herkes gibi bizlerin de üzüldüğünü herkes gibi olmaması gereken hareketler olduğunu gördük. Bursaspor - Diyarbekirspor maçının ne kadar önemli olduğunu ve tüm bir haftadır gündemde olan bir maça tecrübesiz ya da kasıtlı bir hakemin gönderilip gönderilmediğini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Maçın bitmesine az bir zaman kala, eğer bu maçı bitiremiyorsan, oradaki yapılan hareketleri görmezden gelip, tahrik olmasına, genç çocukların yapacaklarına engel olamıyorsan, başta hakemlerin hatalarını sezon başından beri gördük. Bu maçta gerçekler daha ortaya çıktı. Dikkatler bu maçta olduğu için ortaya çıktı. Sezon başından beri Bursaspor’a federasyonun yönlendirdiği hakemlerin bugün yaptıkları normaldi. Daha beterlerini, fazlasını biz diğer maçlarda da gördük” dedi.

REKLAM

"BURSASPOR ÜZERİNDE BU KADAR OYNAMALARININ SEBEBİ NEDİR BUNU ANLAYAMIYORUZ"

“Bu kulübü daha önce söylediğim gibi kapatmak istiyorlar, bu kulüp üzerinde oyun oynanıyor derken, bunları anlatmaya çalışmıştım. Gol atarız vermezler, penaltı olur bize faul verirler. Bursaspor üzerinde bu kadar oynamalarının sebebi nedir bunu anlayamıyoruz” diyen Günay, “Bir iki maç olabilir. Sadece bu maçta olsaydı da es geçerdik. ‘Hakemin gözünden kaçtı, tesadüf bir hareket’ derdik. Ama bu sezon başından beri üzerimizde oynanan oyunlar bunlardı. Bu oyunlara bizim futbolcuların uymamaları lazımdı. Siz profesyonel futbolcusunuz. Siz sahaya çıktığınızda tahriklere kapılmamanız lazım. Seyirci veya hakemle oynamamanız lazım. Onların tahriklerine uymamanız lazım. Eğer siz uyuyorsanız, en ufak bir harekette tepkinizi böyle açığa çıkartıyorsanız, siz profesyonel futbolcu değilsiniz. Bu camianın Türkiye gündemine böyle gelmesinden memnun mu kaldılar? 2-0 geridesin, olabilir. Futbolcular oynamadı. Karşı takımı da tebrik ederim. Siz de yenmesini de bileceksiniz. Böyle kavga ederek, sataşarak, insanları galayana getirerek olmaz. Size haksızlık yapmışlardır, doğrudur. Bize sezon başından beri haksızlık yapıyorlar. Siz şimdi haklıyız diyerek tepki gösteriyorsunuz. Çıkardınız, futbolunuzu oynar, yenerdiniz ya da mağlup olurdunuz ama sporcu gibi girip sporcu gibi çıkardınız. Böyle kavga ederek, tahrik ederek değil. Doğrudur, rakip seyirciyi tahrik etmiştir. Bırakın ona hakem, gözlemci, yetkililer karar versin. Sizin göreviniz değildir. Şimdi takımı yalnız bıraktınız. Zaten eksik olan kadroyu daha da eksik bırakarak neyi ispatladınız, neyin doğrusunu yaptınız. Yapmasınlar. Biz bunu söyleyince Bursa’da bazı medya bize karşı geldiler, öyle bir şey yok dediler. Ben bunları anlatmak istedim. Sonuçlarını görüyorsunuz. Bazıları tribünleri bu kadar gererse neticesi bu olur. Her maçta tezahürat, her maçta istifa, her maçta küfür neticesi burada. Bunda sadece yönetim, futbolcular değil camia olarak suçluyuz” diye konuştu.