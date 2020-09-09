TFF'nin Riva'daki idare merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ile Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ziyarette Özdemir, Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve Yönetim Kurumu Üyelerine A Milli Takım forması takdim etti. Başkan Kamat ise Bursaspor’un yeni formasını Nihat Özdemir’e hediye etti.

(MŞ-Y)

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