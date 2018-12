Bursaspor Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Divan Kurulu toplantısında konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Sezonun ilk yarısını, pazar günü sahamızda oynadığımız Malatyaspor maçıyla tamamladık. Gönül isterdi ki, sonuna kadar hak ettiğimiz bu maçı kazanalım ve 23 puanla ilk devreyi kapatalım. Ama maalesef son dakika kaçırdığımız bir penaltı, hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Başta Aytaç olmak üzere bütün oyuncularımız büyük bir üzüntü yaşadılar. 17 maçın 9 tanesini berabere bitirmiş olmak, ilk yarı itibariyle, kulüp tarihinde çok ender görülen bir durum. Puan durumuna baktığımızda, lider takımdan sonra, ligin en az mağlup olan 5 takımından biriyiz. Ligin en az gol yiyen üçüncü takımıyız. Ancak attığımız gol sayısının düşük olması, oynadığımız futbol ve ortaya koyduğumuz mücadelenin karşılığını almamıza engel oldu. Gol sayısındaki azlığın bir sebebi de, VAR uygulaması nedeniyle golleri en fazla iptal edilen takım oluşumuzdur. Sıkıntı VAR’da değil, uygulamada” dedi.

"STANCU BURADAN AYRILMAYI KAFASINA KOYMUŞ"

Transfer konusuna da değinen Başkan Ay, "Bizi finansal açıdan zora sokacak her transfer hamlesi, daha büyük riskler taşıyacaktır. Hocamızla her konuda hemfikiriz. Transfer, altyapı ve geleceğe yönelik planlama noktasında tam bir mutabakat halindeyiz. Yakaladığımız bu uyumlu çalışma şekliyle, biz bu senenin değil, önümüzdeki iki yılın bize getireceği avantajların peşindeyiz. Önceki senelerde yaptığımız ve maalesef verim alamadığımız bazı oyuncularımız oldu. Biz bunlarla yollarımızı ayırmak için her yolu denedik. Kendilerine onları mağdur etmeyecek öneriler sunduk. Hatta bazılarını yeniden kazanabilme konusunda çaba sarf ettik. Ama hepsi, kontratların arkasına saklandılar ve bize doğru hiç bir adım atmadılar. Mesela Stancu, takıma dönmesi için hem parasal, hem de teknik anlamda adeta seferber olduk. Ama o, buradan ayrılmayı kafasına koymuş bir şekilde Nuh dedi peygamber demedi. Biz de Stancu ile birlikte John ve Boban Jovic’e de güle güle dedik. Kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. Biz bu oyuncuların parasını ödemedik ve onlarda bizi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na verip, takımdan ayrıldılar. Hayır, böyle bir şey yok. Hem burada oynamak istemeyeceksin, hem de hak etmediğin halde bütün paranı alıp gideyim diyeceksin. Biz sadece buna razı olmadık" diye konuştu.

"BORCUMUZ 413 MİLYON LİRA"

Bursaspor’un borcu ile alakalı konuşan Başkan Ay, "Mayıs ayına kadar 413 milyon borcumuz var. 2 arsamız var. Onlar için çok uğraştık. Dereçavuş’ta yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bir de Recep Tayyip Erdoğan bulvarında benzin istasyonu ve ticari alan yapacağımız bir arsamız var. 1-2 ay içinde 50-60 milyon TL civarında para bekliyoruz. Borcumuz 60 Milyon Euro’lara düşüyor bunları düştüğümüzde. Aldığımızda 100 Milyon Euro’ydu. Bütçeden taviz vermezsek 4 yılın sonunda artıya geçiyoruz. Lütfen yanımızda olun. Biz bugün varız yarın yokuz. 5 şampiyon içinde şu anda en iyi durumda olan Bursaspor" şeklinde konuştu.