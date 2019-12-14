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TFF 1´inci Lig´de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Bursaspor, İzmir deplasmanına çıkıyor. Yarın saat 19.00´da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu´nda oynanacak zorlu randevuda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursa temsilcisi, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yeniden zirve iddiasını sürdürmek istiyor. İlk yarının bitimine 3 hafta kala, 15´inci haftaya Bursaspor 23 puanla 4´üncü sırada girerken; Altınordu ise 13 puanla 14´üncü basamakta yer alıyor. Karşılaşmayı Adana bölgesi hakemlerinden Caner Ak yönetecek, Ak´ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ile Oğuz Kaan Çalışır yapacak.
İKİ EKİBİN DE 3 PUANA İHTİYACI VAR
Bursaspor´un ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Giresunspor karşısında son buldu. Sahasında Karadeniz temsilcisine 3-2 mağlup olan Bursa ekibi, evindeki ilk yenilgisini aldı. Bu mağlubiyetin dışında son 7 haftalık dilimde 4 galibiyet alan Bursaspor, İzmir deplasmanında yeniden çıkışa geçmek istiyor. Altınordu ise geçtiğimiz haftayı Adanaspor karşısında evinde 1-0´lık skorla galibiyetle kapattı. Ligde 3 galibiyeti bulunan İzmir ekibi, bu galibiyetlerin tümünü iç sahada elde etti. Ligin genelinde ise Altınordu, topladığı 13 puanın 11´ine ev sahibi olduğu maçlarda ulaştı.
49 YIL ÖNCE KARŞILAŞTILAR
İki ekip resmi olarak daha önce 8 kez karşılaştı. Son oynanan resmi maçta takvim yaprakları 17 Mayıs 1970´i gösterirken, iki ekip 49 yıllık aranın ardından ilk kez resmi bir maçta kozlarını paylaşacak. Ancak son 3 sezonda iki takım, 3 kez de hazırlık maçlarında karşı karşıya geldi. Hazırlık maçlarının tamamını Bursaspor kazanırken; resmi maçlarda da yeşil beyazlıların galibiyetlerde 4´e 2 üstünlüğü bulunuyor. İki resmi mücadelede ise taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.
GENÇLERE DEĞER VERİYORLAR
İki takımın en çarpıcı özellikleri olarak altyapıya ve gençlere değer vermeleri öne çıkıyor. Ligin geride kalan haftalarında Bursaspor, 23 yaş ve 23 yaş altı 14 oyuncusuna süre verirken; Altınordu ise aynı kategoride 11 genç oyuncusunu oynattı. Bursaspor´da 17 yaşındaki Ali Akman, Altınordu´da ise 15 yaşındaki Burak İnce en genç forma giyen oyuncular oldu.
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