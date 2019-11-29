TFF 1´inci Lig´de zirve yarışını sürdüren Bursaspor, Adanaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı´nda oynanacak mücadele saat 19.00´da başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu´nun düdük çalacağı maçta Numanoğlu´nun yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Mehmet Kapluhan yapacak. 13´üncü hafta heyecanı yaşanacak ligde Bursaspor şu ana kadar 20 puan toplarken 5´inci sırada yer alıyor. Adanaspor ise 9 puanı hanesine yazdırırken, 17´nci sırada haftaya girdi.

BURSASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki ekip yarınki mücadele ile birlikte 55´inci randevularına çıkacak. Bu mücadelelerde Bursaspor´un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar, geride kalan maçların 29´undan galibiyetle ayrılırken, Adanaspor ise 11 kez sahadan üç puan ile ayrıldı. Diğer 14 maçta taraflar, birer puana razı oldu. Adana´da oynanan maçlarda ise Bursaspor ile Adanaspor 8´er galibiyet elde ederken, 11 kez beraberlik çıktı. Son olarak Adana´da iki ekip 29 Kasım 2017´deki Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşmış ve Bursaspor sahadan 2-0´lık galibiyetle ayrılmıştı.

SON MAÇLARDA GÜLEN BURSA TEMSİLCİSİ

Bursaspor´un Akdeniz ekibine karşı oynadığı son maçlarda da bariz üstünlüğü bulunuyor. Son oynanan 8 maçın 7´sini Bursaspor kazanırken, Adanaspor ise bir galibiyet elde etti. İki ekibin form durumuna bakıldığında Bursa temsilcisinin yükselen grafiği dikkat çekiyor. Son 5 maçtır yenilmeyen Yalçın Koşukavak´ın öğrencileri, bu mücadelelerin 3´ünde ise galibiyete ulaştı. Adanaspor ise ligdeki tek galibiyetini ikinci haftada alırken, sonraki 10 maçta yalnızca 6 puan toplayabildi.

ADANASPOR EVİNDE YENİLMEDİ

Adanaspor ligde her ne kadar kötü gitse de evinde çıktığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son 10 sırada yer alan ekipler arasında sahasında yenilmeyen tek takım olan Adanaspor, bu mücadelelerin birini kazandı, 5´inde ise berabere kaldı. Bursaspor ise deplasmanda zorlanıyor. Yeşil beyazlılar, çıktığı 6 deplasman maçında sadece 7 puan toplayabildi. Buna karşın Bursa temsilcisi, son iki maçtır deplasmanda kaybetmiyor.

AYKUT VE İRFAN CEZALI

Bu zorlu randevu öncesinde her iki takımda da eksiklikler bulunuyor. Bursaspor´da Aykut Akgün kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Adanaspor´da da İrfan Can Eğribayat kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Bursaspor´da teknik direktör Yalçın Koşukavak´ın, Akgün´ün yerine orta sahada Ramazan Keskin´e şans vermesi bekleniyor. Öte yandan, Keçiörengücü maçında performansını yetersiz bulduğu Musa Araz´ı da kulübeye çekmeye planladığı öğrenilen Koşukavak´ın Emirhan Aydoğan´ı yeniden ilk 11´de kullanabileceği öğrenildi.