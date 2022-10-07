Bursaspor'a 16 milyon TL bağışladılar!

TFF 2.Lig’de zor günler geçiren ve 8 ayda 2. kez Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek olan Bursaspor’a önceki dönem Hayrettin Gülgüler Başkanlığı’ndaki yönetimin Lideri olan Emin Adanur’dan büyük bağış geldi.

5 Ekim Çarşamba akşamı sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında 30 milyon TL alacağının yarısını kulübe hibe edeceğini açıklayan Adanur, bugün sözünü tuttu. Adanur, dün Bursaspor Kulüp Başkanı Ömer Furkan Banaz'dan gelen davet üzerine ekibiyle birlikte bugün saat 11.30 sıralarında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne ekibiyle birlikte geldi. Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz tarafından karşılanan Emin Adanur ve ekibi, yapılan görüşme sonrasında kamuoyuna vaad ettiği 33 Milyon liralık alacağının yarısı olan 16,5 milyon TL'yi silerek bağış makbuzunu imzaladı.

Bursaspor'un menfaatine yapılacak her hareketi sonuna kadar destekleyeceklerini söyleyen Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Emin Adanur’a bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün önceki dönem kulüp başkanlarımızdan Ekip Lideri Emin beyin basın aracılığıyla yapmış olduğu ödeme sözüne istinaden kendilerini buraya davet ettik. Önceki dönem alacaklarından makbuz karşılığı feragat etti. Kulübümüz adına düzenlemiş olduğumuz bağış makbuzunu kendisine takdim ettik. Biz de yapılan bu ziyaretten son derece memnun kaldık. Bursaspor’un menfaati için yapmış olduğu 16.5 milyon liralık bağıştan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Aynı örnek davranışı diğer başkanlarımızdan da bekliyoruz.''

Bursaspor Eski Yönetim Lideri Emin Adanur ise “Bursaspor hepimizin ortak değeri. Bu paydaş noktasında kentli olarak hepimizin sorumluluğu var. Bursaspor zor günler geçiriyor. Ben ve arkadaşlarım zor günlerinde üzerimize düşen görevi yapmak için buradayız. Önceki gün bir vaadde bulunmuştum. Şimdi tüm kamuoyunun önünde 33 milyon TL’lik alacağımın 16,5 milyon lirasını makbuz karşılığı bağış yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kötü gidiş sürecinde başlattığım bu hamle bu iyi niyet belki her şeyin bu saatten sonra iyi gitmesine sebep olur. Diğer başkanlar için de başlangıç olur. Misafirperverliğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz bizi çok güzel karşıladınız” diye konuştu.