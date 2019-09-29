29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçında Bursaspor, TOFAŞ'ı 80-76 yendi.
Bursaspor, Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya Freeman, Olaseni ve Jones'in üst üste sayılarıyla hızlı başlayan Bursaspor, 3. dakikayı 8-2 önde geçti. Kısa oyuncularıyla 6. dakikada 12-5'lik skora ulaşan yeşil-beyazlılara TOFAŞ, Williams ve Barış Ermiş'in dış hücumlarıyla karşılık verince 7. dakikada 12-12 eşitlik oluştu. Freeman'ın ön plana çıktığı kalan dakikaları iyi değerlendiren Bursaspor, ilk çeyreği 18-16 üstün bitirdi.
İkinci çeyreğe hızlı başlayan Bursaspor, Freeman ve Ender Arslan ikilisiyle isabetli atışlar buldu ve 7-0'lık seri yakaladı: 25-16. Rakibinin etkili oyununa sabırlı set hücumlarıyla karşılık veren TOFAŞ, Barış Ermiş ve Williams ile skor üretip 15. dakikada farkı 3 sayıya (30-27) indirse de Tevfik Akdamar'ın ön plana çıktığı sürede Bursaspor tekrar oyun kontrolünü eline geçirdi ve soyunma odasına 41-34 önde girdi.
Üçüncü periyoda daha derli toplu bir oyun sistemiyle başlayan TOFAŞ, Williams ve Lojeski ile isabetli atışlar bularak 7-0'lık seri yakalayıp skoru oyun başından bu yana 25. dakikada ilk kez eşitledi: 41-41. Bu dakikadan sonra çekişmeli bir oyuna sahne olan maçta, 27. dakikada Muhsin Yaşar hücumu smaçla tamamlayınca TOFAŞ ilk kez öne geçti: 45-46. Kalan dakikalar iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçerken, yeşil-beyazlı ekip final periyoduna 55-52 üstün gitti.
Son periyoda iyi başlayan taraf, ev sahibi ekip oldu. Jones ve Freeman'ın etkili performansıyla sayılar bulan yeşil-beyazlılar, 32. dakikada farkı 8 sayıya (60-52) çıkardı. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, fark açılınca molaya gitti ve oyuna farklı bir yapıyla dönen mavi-beyazlılar, Williams ve Phillip ile skor bulunca 37. dakikada fark 1 sayıya kadar indi: 66-65. Karşılıklı basketlerle devam eden maçta TOFAŞ, son dakikaya 74-72 önde girdi. Seyirci desteğini arkasına alarak skoru lehine çeviren Bursaspor, Jones ve Freeman ile sayılar bularak salondan 80-76 galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Bursaspor: Olaseni 4, Freeman 20, Christopher Jones 14, Perry Jones 18, Tuğberk Gedikli, Riley 9, Tevfik Akdamar 7, Ender Arslan 6, İzzet Türkyılmaz 2
TOFAŞ: Barış Ermiş 7, White 5, Phillip 12, Lojeski 10, Williams 28, Muhaymin Mustafa 6, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar 8
1. Periyot: 18-16
Devre: 41-34
3. Periyot: 55-52
Beş faulle çıkanler: Williams 39.19 (TOFAŞ),Olaseni 39.49 (Bursaspor)
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