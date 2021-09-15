Bursaspor: 4 - Yılport Samsunspor: 1

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Bursaspor: Erhan Erentürk, Burak Altıparmak, Capan, Kubilay Sönmez (Dk. 77 Taha Altıkardeş), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Acolatse (Dk. 90+4 Cüneyt Köz), İsmail Yüksek, Bruno (Dk. 77 Kerem Şen), Ofosu (Dk. 61 Namık Alaskarov), Matavz (Dk. 76 Batuhan Kör)

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Ali Ülgen, Boli, Recep Burak Yılmaz, Soner Gönül, Osman Çelik (Dk. 76 Çinari), Hasan Kılıç, Melih Okutan (Dk. 53 Fofana), Yasin Öztekin, Mehmet Akyüz, Tomane

Goller: Dk. 31 Emirhan Aydoğan (Penaltıdan), Dk. 49 Bruno, Dk. 84 Batuhan Kör, Dk. 90+6 Kerem Şen (Bursaspor), Dk. 14 Capan (Kendi kalesine) (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kubilay Sönmez, Dk. 83 Capan, Dk. 85 İsmail Yüksek (Bursaspor), Dk. 29 Boli, Dk. 32 Hasan Kılıç, Dk. 41 Recep Burak Yılmaz, Dk. 50 Mehmet Akyüz, Dk. 60 Soner Gönül, Dk. 90+7 Aykut Özer (Yılport Samsunspor)