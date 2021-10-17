Bursaspor: 3 - Beypiliç Boluspor: 1
Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Baran Eraslan
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz, Zalazar, Capan, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 19 Onur Atasayar), Burak Altıparmak, Namık Alaskarol (Dk. 87 Eren Güler), Kerem Şen (Dk. 87 Aykut Akgün), İsmail Yüksek (Dk. 59 Emirhan Aydoğan), Bruno, Matavz (Dk. 59 Batuhan Kör)
Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 64 Tugay Kacar), Roshi, Novak (Dk. 46 Berk Yıldız), Bregu (Dk. 82 Hakan Bilgiç), Kasongo
Goller: Dk. 3 Zalazar, Dk. 22 İsmail Yüksek, Dk. 51 Bruno (Bursaspor), Dk. 53 Kasongo (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk.13 Roshi, Dk. 29 Novak, Dk. 62 Bregu, Dk. 89 Hakan Bilgiç (Beypiliç Boluspor), Dk. 65 Onur Atasayar (Bursaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada kornerden gelen topu Alasgarov kafasıyla arkaya sektirdi. Kalenin dibinde bekleyen Nicolas Zalazar, kafa vuruşula topu ağlara yolladı. 1-0
22. dakikada Massimo Bruno’nun kornerden açtığı ortaya iyi yükselen İsmail Yüksel, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0
43. dakikada kullanılan kornerde kale önünde topla buluşan Odise Roshi’nin yaptığı vuruş az farkla üstten auta gitti.
51. dakikada Tim Matavz ceza sahasında topla buluştu. Vuruşu defansta sekip Massimo Bruno’nun önüne düştü. Bruno da takipçiliğini konuşturarak kaleci ve defansın arasına girerek topu ağlara gönderdi. 3-0
53. dakikada Kabongo Kasongo, ceza sahasına açılan ortada seken topu iyi takip etti ve tek dokunuşla golü buldu. 3-1
55. dakikada Kabongo Kasongo, müsait pozisyonda kalenin önünde topa ters dokununca mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.
66. dakikada Fethi Özer’in kafa vuruşunda kaleci Canberk Yurdakul son anda topu çeldi. Kale önüne koşan Kabongo Kasongo da istediği vuruşu yapamadı.
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