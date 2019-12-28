28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçtan dakikalar
10. dakikada savunmanın hatalı pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
14. dakikada Kubilay’ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu Akın çeldi. Müsait durumda topla buluşan Onur’un şutunu Akın son anda kornere çeldi.
45. dakikada Selim’in sağ kanattan ortaladığı topa Caner Hüseyin düzgün kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. 1-1
48. dakikada Seleznov’un pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Kubilay’ın şutunu Akın son anda kornere çeldi.
58. dakikada rakiplerinden sıyrılan Rayane’nin ceza sahası dışından çektiği şutu Çağlar, kornere tokatladı.
73. dakikada Özer’in sol kanattan ceza sahası içerisine girer girmez vurduğu şutu Akın köşeden kornere çeldi.
75. dakikada Özer’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top direkten oyun alınana geri geldi. İkinci pozisyonda tekrar kafayı vuran Kubilay’ın şutu direğe çarparak auta gitti.
82. dakikada Selim'in içeriye çevirdiği Onur istediği gibi uzaklaştıramadı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gökhan'ın şutunu son anda Çağlar kurtardı.
90+1. dakikada Onur'un sol kanattan çevirdiği top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Burak Altıparmak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan , Mehmet Kapluhan , Gökhan Barcın
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba , Abdullahi Shehu , Sedat Dursun , Mamadou Diarra , Onur Atasayar , Aykut Akgün , Burak Altıparmak (Selçuk Şahin dk. 90+5 ?),Burak Kapacak (Ali Akman dk. 81 ),Emirhan Aydoğan , Kubilay Kanatsızkuş , Yevhen Seleznov (Özer Hurmacı dk. 67 )
Yedekler: Onurcan Piri, Cüneyt Köz, Jani Atanasov, Recep Aydın, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Hatayspor: Akın Alkan , Furkan Şeker (Helder Borbosa dk. 75 ),Soner Örnek , Sadi Karaduman , Mesut Çaytemel , Kubilay Sönmez , Aabid Rayane , Selim Ilgaz (Alican Özfesli dk. 83 ),Gökhan Karadeniz (Mirkan Aydın dk. 90 ?),Caner Hüseyin Bağ , Idır Ouali
Yedekler: Ömer Alıcı, Mirkan Aydın, Yasin Güreler, Buğra Temel, Muhammed Samed Karakoç
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Goller: Yevhen Seleznov (dk. 10),Burak Altıparmak (dk. 90+1) ( Bursaspor),Caner Hüseyin Bağ (dk. 45) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Aykut Akgün, Özer Hurmacı (Bursaspor) Sadi Karaduman (Hatayspor)
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