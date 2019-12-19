19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MAÇTAN DAKİKALAR
13´üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan top sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Musa Araz son anda vuruşunu yaparken, kaleci Kayacan Erdoğan ayaklarıyla açıyı kapadı. Dönen topa İsmail Çokçalış´ın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.
44´üncü dakikada BB Erzurumspor öne geçti. Sağ kanatta gelişen atakta Gilles Christ Sunu´nun arka direğe doğru gönderdiği topa gelişine vuran Jugurtha Hamroun, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
64´üncü dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Ceza yayına topla birlikte ilerleyen Ali Akman, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-1.
75´inci dakikada Bursaspor öne geçme fırsatı yakaladı. Iasmin Latovlevici´nin sol kanattan yaptığı ortada top savunmadan sekerken, Batuhan Kör´ün gelişine yaptığı sert vuruşta kaleci Kayacan Erdoğan meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.
82´nci dakikada Sedat Dursun´un ceza alanına doğru gönderdiği topa savunma ters dokundu ve Bursaspor korner kazandı. Jani Atansov´un kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direğe gelen topa iyi yükselen Ali Akman, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 2-1.
Karşılaşma 2-1´lik skorla sona erdi.
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral
BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz - Cüneyt Köz , Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, İsmail Çokçalış, Selçuk Şahin (Dk. 73 Jani Atanasov ),Musa Araz (Dk. 60 Aykut Akgün ),Recep Aydın , Iasmin Latovlevici, Ali Akman, Yevgen Seleznov (Dk. 68 Batuhan Kör )
BB ERZURUMSPOR: Kayacan Erdoğan - Mehmet Murat Uçar , Merthan Açıl, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulcebrail Akbulut, Mahamadou Ba, Yusuf Emre Gültekin, Gilles Christ Sunu, Sefa Akgün, Jugurtha Hamroun (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu ),Oltan Karakullukçu
GOLLER: Dk. 64 ve Dk. 82 Ali Akman (Bursaspor),Dk. 44 Jugurtha Hamroun (BB Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Sedat Dursun, Cüneyt Köz, Iasmin Latovlevici (Bursaspor) - Mahamadou Ba, Yusuf Emre Gültekin, Kayacan Erdoğan (BB Erzurumspor)
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