Maçtan dakikalar

10. dakikada Serdar Özkan'ın ortasında ceza sahası içinde Seleznov'un kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

13. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Özkan'ın vuruşunda top kaleci Cihan'da kaldı.

25. dakikada Turgut Doğan Şahin'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Anton Putsila, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

31. dakikada arka direkte topla buluşan Marco Paixao'nın vuruşunda top filelere gitti. 0-2

39. dakikada Recep Aydın'ın ortasında ceza sahası içinde Seleznov şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

57. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kubilay, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

79. dakikada Yevhen Seleznov'un ceza sahası dışından şutunu kaleci Cihan Topaloğlu kornere çeldi.

89. dakikada Recep Aydın'ın ceza sahası dışından vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Burak Şeker , Emrah Ünal , Ali Can Alp Ozan Bileyci

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba , Cüneyt Köz , Sedat Dursun , Anıl Karaer , Kerem Can Akyüz , Abdullahi Shehu , Burak Altıparmak , Abdou Razack Traore (Onur Atasayar dk. 73 ),Kubilay Kanatsızkuş , Serdar Özkan (Recep Aydın dk. 29 ),Yevhen Sleznov (Ali Akman dk. 88 ?)

Yedekler: Emrullah Şalk, İsmail Çokçalış, Mamadou Diarra, Selçuk Şahin, Batuhan Kör, Jani Atanasov, Aykut Akgün

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Altay: Cihan Topaloğlu , Yasin Palaz (Cenk Özkacar dk. 82 ?),Abdülhamit Yıldız , Abdülkerim Bardakçı , Özgür Özkaya , Anton Putsila , Yılmaz Özeren , Andreas Tatos (Kerim Avcı dk. 62 ),Leandro Kappel , Turgut Doğan Şahin (Leandro dk. 66 ),Marco Paixao

Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Hakan Demir i, İbrahim Öztürk, Kutay Yokuşlu, Adamu Alhassan, Yaser Hacımustafaoğlu.

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Anton Putsila (dk. 11),Marco Paixao (dk. 31) (Altay),Yevhen Seleznov (dk. 40),Kubilay Kanatsızkuş (dk. 56)

Sarı kartlar: Leandro Kappel,Anton Putsila, Turgut Doğan Şahin (Altay),Yevhen Seleznov, Burak Altıparmak ( Bursaspor)