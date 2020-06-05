Bursa temsilcisinin Süper Lig´e dönüş yolundaki son virajı 20 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Saat 17.30´daki randevuda Bursaspor, Keçiörengücü´ne konuk olacak. Akabinde 30´uncu haftanın açılış mücadelesinde yeşil beyazlılar, 26 Haziran Cuma günü saat 20.00´de evinde Adanaspor´u ağırlayacak. Ligin 31´inci hafta mücadelelerinde ise maçlar hafta içi oynanacak. Bursaspor da, 30 Haziran Salı günü saat 20.00´de Giresunspor´a konuk olacak. Aynı haftada Bursaspor´un rakibi bu kez 4 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00´deki rakibi Altınordu olacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligde Bursaspor, 97 gün sonra sahaya çıkacak. Bursaspor Kulübü´nün, lige hazırlık sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu´na yaptığı hazırlık maçı başvurusu reddedilmişti.