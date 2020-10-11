Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Maçın 70. dakikasında Batuhan Kör ile 1-0 öne geçen Bursaspor, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

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