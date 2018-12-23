Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılarda Umut Nayir attığı harika golle gündeme damga vururken Aytaç Kara 90+7'nci dakikadaki penaltı vuruşunda direğe takıldı.

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12. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor'un atağında Tunay Torun'un ortasına ceza alanı içinde Umut Nayir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Farnolle üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada Bursaspor defansının arkasına Donald'ın attığı pasla hareketlenen Aleksic, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada Latovlevici'nin ceza sahası sol yan çizgisi üzerinden yaptığı yerden ortada, kale ağzında Umut Nayir'den önce topa ayak koyan Erkan Kaş, tehlikeyi uzaklaştırdı.

45. dakikada Bursaspor öne geçti. Soldan Umut Meraş'ın ortasında top savunmada Erkan Kaş'tan sekerek havalandı. Pozisyonu takip eden Umut Nayir, röveşata ile şık bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Yeni Malatyaspor ikinci yarıya hızlı başladı ve, Guilherme'nin golü ile maçta eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Mitchell Donald, Eren Tozlu, Adem Büyük ve Guilherme arasındaki dörtlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Guilherme'nin altıpas önünde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Muhammed Şengezer'in yanından ağlarla buluştu.

BURSASPOR VAR'A TAKILDI

66. dakikada Umut Meraş'ın pası sonrasında sol kanatta topla buluşan Iasmin Latovlevici'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta top uzak köşede ağlarla buluştu. Hakem Bülent Yıldırım önce golü verdi, ardından VAR sistemi uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Evkur Yeni Malatyaspor 88. dakikada 10 kişi kaldı: Guilherme, itirazları nedeniyle hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart Guilherme'nin maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bursaspor 90. dakikada gole yaklaştı: Barış Yardımcı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Fabien Farnolle topu elinden kaçırdı. Bu topu önünde bulan Aytaç Kara istediği vuruşu yapamayınca top kalenin solundan auta çıktı.

Bursaspor, uzatma dakikalarında penaltı kazandı: Arturo Mina'nın Umut Nayir'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında, hakem Bülent Yıldırım VAR sistemi uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi 90+7'nci dakikada topun başına geçen Aytaç Kara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinden geri geldi.