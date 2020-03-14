Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın),Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 80 Ali Akman),Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 58 Burak Kapacak),Seleznov

Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 84 Burak Bekaroğlu),Gökhan Sazdağı, Sincere, Fethi Özer, Emir Halilovic (Dk. 78 Arif Morkaya),Kidric (Dk. 65 Kubilay Türk Yılmaz),Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak

Goller: Dk. 7 Selçuk Şahin ( Bursaspor),Dk. 20 Mustafa Durak (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 58 Emir Halilovic (Boluspor)