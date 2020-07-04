Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Ali Can Alp, Gökhan Barcın

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak (Dk. 78 Aykut Akgün),Traore (Dk. 78 Sedat Dursun),Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın),Burak Kapacak (Dk. 90 Emirhan Aydoğan),Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Seleznov)

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Çil, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 76 Ali Yaşar),Oğulcan Ülgün, Okan Derici (Dk. 76 Burak İnce),Hüsamettin Yener (Dk. 60 Hüseyin Atakan Üner),Muhammed Mert, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 51 Metehan Mimaroğlu),Yasin Ozan (Dk. 76 Kemal Rüzgar)

Gol: Dk. 69 Traore ( Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Anıl Karaer, Dk. 61 Shehu, DK. 90 Emirhan Aydoğan (Bursaspor),Dk. 37 Ufuk Budak, Dk. 75 Okan Derici (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 50 Tayfur Bingöl (Bursaspor)