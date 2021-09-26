Bursaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 4

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Caner Ak, Deniz Turgut, Emir Eray Eyisoy

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Alaskarov (Dk. 46 Ofosu), Matavz (Dk. 76 Eren Güler), Kerem Şen, Capan, Burak Altıparmak, Bruno (Dk. 83 Vefa Temel), Acolatse (Dk. 60 Batuhan Kör)

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak, Zahid (Dk. 68 Chahechouhe), İshak Çakmak (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Ariyibi (Dk. 68 Nadir Çiftçi), Mehmet Murat Uçar (Dk. Mahmut Akan), Eren Derdiyok (Dk. 68 Cem Ekinci)

Goller: Dk. 21, Dk. 25 ve Dk. 67 Eren Derdiyok, Dk. 46 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)