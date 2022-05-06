600 yıllık miras kutlanıyor

Yıldırım Belediyesince düzenlenen etkinlikler kapsamında ilçede bulunan Emir Sultan Türbesi ziyaret edildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Emir Sultan Meydanı'nda düzenlenen açılış programında, Emir Sultan'ın gönül harmanında ilmin, kültürün, irfanın akademisi tesis edilerek devrin entelektüel tabakası ile halk kitlelerinin kaynaştırıldığını söyledi.
Böylece devlet ve millet hayatına önemli hizmetlerde bulunulduğunu belirten Canbolat şöyle konuştu:
"600 yılı geçkin süredir Emir Sultan Hazretleri ve sevenleri Erguvan Bayramı'nda birleşmişlerdir. Bu sebeple Erguvan Bayramı, geçmişten geleceğe yaşayan kültür mirası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bursa'mızın 600 yıllık kadim mirası Emir Sultan'ın Erguvan Bayramı, onun manevi huzurunda sevginin, birliğin ve kardeşliğin rengi olmuştur. Erguvan Bayramı, dünün değerleri ile bugünün mirasçıları arasındaki bir ahitleşmedir. Erguvan Bayramı, tarihe dayalı ve geleneksel hale gelmiş kadim bir mirası erguvan çiçekleri ile beraber geleceğin Türkiye'sine, geleceğin emanetçileri çocuklarımıza taşımanın sözüdür."
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise Emir Sultan'ı Emir Sultan yapan ve bugünlere taşıyan değerin, şehrin mimarisinden ziyade gönüllerinin mimarı olmasından kaynaklandığını dile getirdi.
Bursa'da yıllar önce düzenlenen etkinliklerde Anadolu, Rumeli ve gönül coğrafyalarının birçok köşesinden gelen dervişlerle hasbihal edildiğini, halkın o günkü sorunlarına çözümler aranarak ilmi sohbetlerin gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak aynı geleneği sürdürmek, medeniyetimizin tarihin derinliklerinde olan bu köklerinden istifade ederek yeni yaprakların oluşumuna katkı sağlamak, birlik ve beraberliğimize katkı sunmak adına Erguvan Bayramı etkinliklerini yeniden düzenlemeye karar verdik." dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik'in de katılımcılara seslendiği törende dua edildi, köfteli çorba ikramında bulunuldu.
Kentte baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü kabul edilen Erguvan Bayramı'nda, 8 Mayıs'a kadar stant etkinlikleri, erguvan sohbetleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve konserlere yer verilecek.
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