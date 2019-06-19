İHA'nın haberine göre; Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58.si düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Türk halk müziğinin sevilen ismi Kubat’ı Bursalılarla buluşturdu.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58.si düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nde Kubat rüzgârı esti. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser öncesinde Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, konserde sevilen türkülerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Kubat, "Al Ömrümü", "Gönül Dağı" ve "Yanıyorum Hele" gibi eserleri hayranlarıyla seslendirdi. Gecenin sonunda türküseverleri selamlayan Kubat, uzun süre alkışlandı.