AA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde mobilya aksesuarları üreten fabrikanın sahibi Mikail Kızılkaya (24), kar yağışının ardından biriken karla eğlence amaçlı televizyon sehpası yapmaya karar verdi.

AA'nın haberine göre çalışanların yardımıyla televizyon sehpasını yaptıktan sonra şömine görünümü veren ekranı da yerleştiren Kızılkaya, tüm bu aşamaların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kızılkaya, kar yağışı sonrasında eğlence olsun diye böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Biraz da sanatsal bir şeyler ortaya koyalım dedik ve bu çıktı ortaya. Normalde bu televizyon sehpamız komple aynalı. Şömineli bir televizyon sehpası. Dedik ki bunu komple kardan yapalım. Şöminesini de taktık. Gerçekten güzel oldu" dedi.