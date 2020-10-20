Bursagaz, Uludağ'ı doğal gazla buluşturdu

AA

Firmadan yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz'ın yaptığı 16 milyon lira yatırım ile 12 ay süren altyapı çalışmaları kapsamında bölgeye 21 kilometre çelik, 9 kilometre polietilen hat döşendi. Çobankaya, 1. Oteller Bölgesi, 2. Oteller Bölgesi, Sarıalan ve Kirazlıyayla Sanatoryum mevkiinde bulunan vatandaşlar ve işletmeler, kış mevsimi başlamadan önce güvenli, çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğal gazı kullanma imkanına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olarak, lisans alanlarındaki tüm bölgelere kesintisiz ve güvenli gaz arzı sağlama hedefiyle operasyonlarını yürüttüklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde de yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Çermikli, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hedeflerimiz doğrultusunda Uludağ'a doğal gaz ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Oteller Bölgesi, her yıl binlerce turist ağırlarken kayak ve kış turizminde ülkemizin önemli bir merkez olmasına katkıda bulunuyor. Böylesine önemli bir bölgeye doğal gazı ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Bursa'mızın simgesi ve beyaz cenneti Uludağ'ın doğal gaz ile buluşması aynı zamanda çevre kirliliğinin azalmasına, ısınma ihtiyacının en güvenli ve en ekonomik yoldan karşılanmasına ve enerji tasarrufuna da katkıda bulunacaktır. Doğal gazın Uludağ'ın yaşam standardını çok daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyoruz. Şu anda tüm işletmelerle temas halindeyiz. Abonelik işlemlerini hızla gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

2019 yılında 125 milyon lira yatırımla 6 bin 700 kilometrelik şebeke altyapısına ulaşan Bursagaz, 2020'nin 9 ayında yaptığı 94 milyon liralık yatırımı yıl sonuna kadar yaklaşık 140 milyon lira seviyesine çıkararak 7 bin kilometrelik şebeke altyapısına ulaşmayı hedefliyor.