Bursagaz'dan güvenli doğal gaz kullanım rehberi

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Bursagaz'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, her yıl düzenledikleri "Güvenli Doğal Gaz Kampanyası" ile doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında güvenilir, ekonomik ve çevreci bir yakıt olduğunu abonelere hatırlattıklarını belirtti.

​​​​​​​Çermikli, yürüttükleri bilgilendirme çalışmalarıyla her kesimden aboneye ulaşarak doğal gazın güvenli ve verimli bir şekilde kullanmasını hedeflediklerini ifade ederek, kullanıcıların Bursagaz'ın onayı olmadan tesisata müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.

Cihaz kullanımında yapılan hatalara dikkati çeken Çermikli, "Cihaz ve baca bakımları ihmal edilmemeli ve mutlaka her yıl sertifikalı firmalar aracılığıyla yaptırılmalıdır. Ayrıca bacalı cihazların bulunduğu odada uyumanın güvenli olmadığını da hatırlatmak istiyorum. Bunların yanı sıra havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalıdır, abonelerimiz bu konuda dikkatli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bu arada açıklamada, doğal gazın güvenli kullanımı için kurum tarafından 13 maddelik rehber hazırlandığı bilgisine yer verildi.