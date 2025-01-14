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        Haberler Gündem Bursa’da Tarihi İshakpaşa Cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu - Güncel haberler

        Cami tuvaletinde bir kişi ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi İshakpaşa Cami tuvaletlerinde Hasan Özkan ölü olarak bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 00:44 Güncelleme: 14.01.2025 - 00:44
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        Cami tuvaletinde ölü bulundu
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        Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde bulunan İshakpaşa Cami tuvaletlerinde meydana geldi.

        Çarşı esnafından soba satış işi yapan Hasan Özkan, vatandaşlar tarafından hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette bulundu.

        Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Hasan Özkan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Özkan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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