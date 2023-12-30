Bursa'daki fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü
Bursa'da, organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik toplama fabrikasında 17.00 sıralarında yangın çıktı.
DUMANLAR GÖĞE YÜKSELDİ
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere teslim olan fabrikaya kısa zamanda 10’dan fazla itfaiye aracı sevk etti.
MÜDAHALE EDİLDİ
SÖNDÜRÜLDÜ
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, çevredeki işçiler ve vatandaşlar da alevleri ve siyah dumanı cep telefonları ile kayda aldı. Siyah dumanlar Nilüfer ilçesinin birçok noktasında görülürken, alevlere müdahale etti. Yangını yaklaşık bir saatte söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. Fabrikada hasar yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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