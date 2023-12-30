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        Haberler Gündem Bursa’da plastik toplama fabrikasında yangın çıktı - Öne çıkan haberler

        Bursa'daki fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

        Bursa'da, organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:54
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        Bursa'daki fabrikada yangın
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik toplama fabrikasında 17.00 sıralarında yangın çıktı.

        DUMANLAR GÖĞE YÜKSELDİ

        Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere teslim olan fabrikaya kısa zamanda 10’dan fazla itfaiye aracı sevk etti.

        MÜDAHALE EDİLDİ

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        SÖNDÜRÜLDÜ

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, çevredeki işçiler ve vatandaşlar da alevleri ve siyah dumanı cep telefonları ile kayda aldı. Siyah dumanlar Nilüfer ilçesinin birçok noktasında görülürken, alevlere müdahale etti. Yangını yaklaşık bir saatte söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. Fabrikada hasar yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #bursa yangın
        #Nilüfer İlçesi
        #haberler
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