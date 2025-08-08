Kafa kafaya çarpıştılar: 2'si çocuk 6 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Sedat U. (38) yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Muhammet G.’nin (20) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Sürücüler ile kamyonetteki Taha U. (10) ile otomobildeki Abdulmanav G. (45), Samet K. (15) ve Enis A. (27) yaralandı.
Yaralılar ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
