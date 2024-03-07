Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa’da kayıp kişi için 50 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı - Güncel haberler

        Bursa’da kayıp kişi için 50 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve yaklaşık 36 saattir haber alınamayan 50 yaşındaki Mehmet Çakır için ekipler, 50 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp kişi 50 kilometrelik alanda aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi’nde önceki gün öğlen saatlerinde evden çıkan Mehmet Çakır’dan bir daha haber alınamadı.

        Ailesi 24 saat geçmesine rağmen eve dönmeyen ve telefonla da ulaşamadığı Çakır'ın bulunması için İnegöl Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

        Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri öncülüğünde İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri arama çalışması başlattı.

        Yeniceköy Mahallesi çevresinde 50 kilometrelik alandaki arama çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Pazar günü havalar ısınacak
        Pazar günü havalar ısınacak
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Habertürk Anasayfa