Bursa yöresine ait 'Tavuk Alma' adeti!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 926. bölümünde; Elif gelin kına gecesinde yaşanan ve Bursa yöresine ait olan 'Tavuk Alma' adetini gelinlere anlattı.

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