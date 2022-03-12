BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (14 MART)

14 Mart Bursa'da okulların durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. 13 Mart Pazar akşamı Valilik tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Valiliğin son açıklaması şu şekildeydi:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 15.30’da alınan verilere göre10 Mart 2022 Perşembe günü İlimiz için SARI alarm verilmiştir. Meteorolojik raporlar ve beklenen her türlü olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1.10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz genelinde;

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine

- İl Müftülüğü’ ne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine,

- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

2. Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.