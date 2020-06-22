Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

AA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğü binasından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 3 gün önce birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yapılan 25 ev, 6 depo, 5 araç ve 2 iş yerinde, İstanbul'da 5, Bursa'da ise 17 şüpheli yakalanmıştı. Daha sonra ise 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen antika malzemeler, saat, kamera, matkap, kırıcı delici, hızar makinesi, beyaz eşya, televizyon, bilgisayar, cep telefonu, oto teybi, av tüfeği, 4 adet tabanca, 74 av fişeği, 23 tabanca fişeği, 4 otomobil, ATV araç, motosiklet ele geçirilmişti.