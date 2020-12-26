Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

Bursa'da vatandaşların kalabalık bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollar kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.
Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.
- Eskişehir
Kentte normalde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla ıssızlaştı.
Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu dikkati çekerken, kentte belirlenen uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.
- Balıkesir
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Balıkesir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Kentte başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri sessizliğe bürünerek boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin belirlenen noktalarında denetlemeler yapıldı.
Polis ekiplerince bazı kavşaklarda önemler alındı.
- Çanakkale
Çanakkale'de de vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.
Kordon Boyu, Demircioğlu Caddesi ile Çarşı Caddesi dün gece başlayan kısıtlama nedeniyle boş kalırken polis ekipleri belirlenen noktalarda görev yaptı.
- Kütahya
Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.
İşlek kavşaklarda ise polis ekipleri uygulama yapıyor.
- Bilecik
Bilecik'te, vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollarda kısıtlama dolayısıyla sessizlik hakim.
Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey ve Tepebaşı Caddesi boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak, araçlardaki kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor. Emniyet ekipleri, araç megafonlarıyla vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı.
- Yalova
Yalova'da hafta içi en yoğun bölgeler olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, sahil şeridi, park, cadde ve sokaklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
Hafta sonu uygulanan kısıtlamada görev alan polis ekipleri birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya uymayanlara idari para cezası verildi.
Araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdüren ekipler, çalışma iznine sahip iş yerleri ve paket servis yapan kuryelerle ilgili denetimlerine devam ediyor.
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