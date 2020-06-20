Bursa ve çevre illerde LGS sınavı heyecanı - ESKİŞEHİR/YALOVA

AA

Eskişehir'de sınava girecek 13 bin 957 öğrenci için 135 okulun çevresinde tedbir alan güvenlik güçleri, olası olumsuzluklara karşı görev yaptı.Melahat Ünügür Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, oturum arasında ailelerinin getirdiği yiyecek ve içecekleri aldı.Bazı öğrenci velileri ise çocuklarının başarısı için dua etti.- YalovaYalova'da da sınav için hazırlanan okullar ve çevrelerinde önlemler alındı.İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Hafız İmam Hatip Ortaokulu ziyaretinde, tedbirleri inceledi.Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde 4 bin 476 öğrencinin sağlıklı şekilde sınava girmesi için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.Öğrencilerin sağlığının, odak noktaları olduğunu dile getiren Tosun, "Bu sene öğrencileri, koronavirüs tedbirlerini titizlikle inceleyip okullarımızda aldık." dedi.