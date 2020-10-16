Bursa ve çevre illerde Kovid-19 denetimi yapıldı

Bursa'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda il genelinde Kovid-19 denetimleri yapıldı.
Vali Yakup Canbolat Nilüfer ilçesindeki çalışmalara katıldı, diğer ilçelerde de kaymakamlar öncülüğünde parklar, bahçeler ve iş yerleri denetlendi.
Denetimlerde vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulunuldu.
- Eskişehir
Eskişehir'de ekipler tarafından vatandaşların gün içinde toplu olarak bulundukları ana caddeler, alışveriş yerleri, park ve bahçeler, ekmek fırınları, çay ocakları gibi yerler denetlendi.
Denetlemede temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına dikkat edildi.
Vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirmelerde de bulunuldu.
- Çanakkale
Çanakkale’deki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konuları kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve ilgili kurumların çalışanlarından oluşan ekipler, kentin yoğun noktaları olan İskele Meydanı, Kayserili Ahmet Paşa, Atatürk ve Troya ve İnönü caddelerinde denetim gerçekleştirdi.
Toplu taşıma araçlarında yolcu sayısı, maske, ateş ölçümü ve hijyen kurallarına bakıldı.
Otobüs şoförleri ve yolcular tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
- Balıkesir
Balıkesir'de Vali Hasan Şıldak, Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki banka, mağazalar ve çeşitli iş yerlerinde yapılan denetimlere katılarak, esnafa maske, hijyen ve mesafe konularında uyarıda bulundu.
Şıldak, kentteki vaka sayılarındaki artışa işaret ederek "Artış devam ediyor. Vatandaşlarımızdan duyarlılık seviyelerini en üst noktaya çıkarmalarını istiyoruz. Vakanın etrafındaki kişilere hastalığın bulaşması güçlendi. Yani temaslılar hastalanıyor. Temaslı vatandaşlarımız kesinlikle evde kalsınlar, evde kendilerini izole etsinler." ifadesini kullandı.
- Yalova
Yalova'da, Vali Muammer Erol ve beraberindekiler denetimlerine Çiftlikköy ilçesinde oluşturulan trafik kontrol noktasını ziyaret ederek başladı.
Burada ekiplerin durdurduğu minibüs ve otobüsleri denetleyen Vali Erol, sürücü ve yolcuları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı.
Daha sonra Yalı Caddesi"ne geçen Erol, iş yerlerini gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
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