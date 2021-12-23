Ülkenin dört bir yanından yoğun kar yağışına dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan güncel hava durumu raporlarına göre yurdun ddört bir yanında etkisini gösteren kar yaşığı nedeniyle özellikle Karadeniz ve Doğu illerinden hafta başından beri belen kar tatili haberleri gündemden düşmüyor. Meteoroloji'nin Van, Muş Hakkari ve Bitlis için don, buzlanma ve çığ uyarısı yapması Bitlis'te yarın okullart tatil mi sorusunun araştıorılmasına neden oldu. Bursa ve merkez ilçeler arasında yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması da yine vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen konulardan biri. İşte 24 Aralık Cuma Bursa ve Bitlis'te okullar tatil mi sorusunun cevabı