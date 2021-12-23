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Bursa ve Bitlis'te yarın (24 Aralık) okullar tatil mi?

Bursa ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Bursa ve Bitlis'te okul var mı?

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller ve ilçeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Anadolu bölgesinde yaşanacak buzlanma ve don olayları için yayınladığı uyarı ve Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yolların kapanması Bursa ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi sorusunu gündeme getirdi. 24 Aralık Bursa ve Bitlis'te okul var mı?

23.12.2021 - 17:46 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ülkenin dört bir yanından yoğun kar yağışına dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan güncel hava durumu raporlarına göre yurdun ddört bir yanında etkisini gösteren kar yaşığı nedeniyle özellikle Karadeniz ve Doğu illerinden hafta başından beri belen kar tatili haberleri gündemden düşmüyor. Meteoroloji'nin Van, Muş Hakkari ve Bitlis için don, buzlanma ve çığ uyarısı yapması Bitlis'te yarın okullart tatil mi sorusunun araştıorılmasına neden oldu. Bursa ve merkez ilçeler arasında yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması da yine vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen konulardan biri. İşte 24 Aralık Cuma Bursa ve Bitlis'te okullar tatil mi sorusunun cevabı 

  • BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 

    Bitlis Valiliği resmi Twitter hesabından "İlimiz genelinde 22-23-24.12.2021 tarihlerinde buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yayınlandı ancak okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. 

  • BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Bursa'nın merkez ilçelerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte kar kalınlığı 4 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, yoğun sisin de etkili olduğu kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü. Mudanya yolu ise yaklaşık yarım saat boyunca kapandı. Ekiplerin tuzlama ve küreme çalışmalarının ardından yol açıldı.

    Bursa Valiliği'nden 24 Aralık Bursa kar tatiline ilişkin bir çaıklama henüz gelmedi. 

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