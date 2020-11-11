Bursa Valiliği, Çarşı ve Mahalle Bekçisine açılan soruşturma ile ilgili "Bilindiği gibi ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan ve kamu güvenliğinden sorumlu bir personelin yapmış olduğu bir paylaşımın, görevin niteliğine uygun düşmemesi sebebiyle soruşturma açılmıştır.
Sözkonusu soruşturma, dini değerlerimizi ihtiva eden bir görsel sebebiyle değil, kullanılan etiketin, devlet memuru ödev ve sorumluluğuyla bağdaşmaması nedeniyle açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.
BURSA VALİSİ YAKUP CANBOLAT
1969 yılında Çorum’un Alaca İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Alaca’da tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamlığına atandı.
Sırasıyla:
Durağan (Sinop) (1995-1998)
Yedisu (Bingöl) (1998-2000)
Cumayeri (Düzce) (2000-2003)
Kâhta (Adıyaman) Kaymakamlığı (2003-2005)
Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) (2005-2007)
Söğüt (Bilecik) Kaymakamlığı (2007-2009) görevlerinde bulundu.
2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra Hakkâri Valiliği (2014-2016) ve Konya Valiliği ( 2016-2018) görevlerinde bulundu.
Vali Yakup Canbolat son olarak 26 Ekim 2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valiliğine atanarak 07 Kasım 2018 tarihinde göreve başlamıştır.
Bursa Valisi Canbolat evli olup, iki çocuk, bir gelin ve bir torun sahibidir.
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