BURSA - Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yaptıkları Acemler Kavşağı'nda 16 EK 927 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobildeki 1'i kadın 4 kişiyi izin belgesi olmadığı tespit edince için araçtan indirdi.Ceza tutanağı tutulurken kişilerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada poşet içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle adli işlem uygulanan B.Ö, M.K, H.Y. ve M.Ö. söz konusu madde nedeniyle gözaltına alındı.