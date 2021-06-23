"Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başladı

Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte Kosova Mitrix Kültür Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Taçsız Kraliçeler" adlı tiyatro oyunuyla, ilk perdesini açtı.

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nin ilkini 2014 yılında gerçekleştirdiklerini belirten Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, "Festivalimiz Balkan ülkelerinin kültürlerini bir araya getiren, çok önemli ve artık geleneksel hale gelen bir festival olmuştur." dedi.

Festivalde, Türkiye'den 3, yurt dışından 5 olmak üzere toplam 8 farklı oyun sahnelenecek.

Etkinlik için, Kosova, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Sırbistan tiyatroları Bursa'ya gelecek.

Festival, 1 Temmuz sona erecek.