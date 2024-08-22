BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARIYOR

Bursa Teknik Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere 1 öğretim görevlisi alımı yapıyor.

İlgilenen adayların 22 Ağustos ile 6 Eylül tarihlerinde üniversiteye şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor. Üniversite, 11 Eylül'de adayları ön değerlendirmeden geçirecek; bu kısmı geçenler 16 Eylül'de yapılacak olan sınava çağrılacak. Sınav sonuçları ise 18 Eylül'de açıklanacak.