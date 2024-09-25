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Bursa'da, Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde evinden 'okula gidiyorum' diyerek ayrılan 11 yaşındaki Fazıl Uğuz okula gitmedi.

AİLESİ YARDIM İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre çocuklarının okula gitmediğini öğrenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlatırken, kederli aile çocuklarını görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı'nı aramalarını istedi.

Ayrıca, 11 yaşındaki Fazıl Uğuz'un 1.45 boylarında olduğu ve üzerinde beyaz tişört ile oduncu gömleği olduğu belirtildi.