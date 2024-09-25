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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa son dakika haberleri: Evden "Okula gidiyorum' diye çıktı! | Son dakika haberleri

        Evden "Okula gidiyorum' diye çıktı!

        Bursa'da, 'okula gidiyorum' diye evden çıkan 11 yaşındaki Fazıl Uğuz kayboldu. Küçük çocuğun kederli ailesi, görenlerin polise başvurmasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:02
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        Evden "Okula gidiyorum' diye çıktı!
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        Bursa'da, Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde evinden 'okula gidiyorum' diyerek ayrılan 11 yaşındaki Fazıl Uğuz okula gitmedi.

        AİLESİ YARDIM İSTEDİ

        İHA'da yer alan habere göre çocuklarının okula gitmediğini öğrenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlatırken, kederli aile çocuklarını görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı'nı aramalarını istedi.

        Ayrıca, 11 yaşındaki Fazıl Uğuz'un 1.45 boylarında olduğu ve üzerinde beyaz tişört ile oduncu gömleği olduğu belirtildi.

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        #Bursa
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