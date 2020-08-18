Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki incir alım merkezini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, üreticilerle bir araya geldi.
Aygül, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa'nın iklimi ve toprak özellikleriyle Türkiye'nin önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.
Siyah incirin Bursa ile özdeşleştiğini ve ürüne coğrafi işaret tescil belgesi alındığını belirten Aygül, "İlimiz incir üretimi bakımından üçüncü sırada yer almakta olup, üretilen incirin yüzde 85-90'ı yurt dışına ihraç edilmektedir. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 28 bin ton üretimimiz vardı, bunun 20 bin tona yakını ihraç edildi. Bu yıl da 31 bin 500 ton siyah Bursa inciri üretimi bekliyoruz." diye konuştu.
Aygül, siyah incirin hasat ve ihracat başlangıç tarihlerinin Valilik tarafından tespit edilerek açıklandığını dile getirdi.
Hasat için 16 Ağustos, ihracat için ise 18 Ağustos'un belirlendiğini söyleyen Aygül, şunları kaydetti:
"İlk tırlarımızı yükleyip ürünlerimizi yurt dışına ihraç ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz köy, Osmangazi ilçemizin Çağlayan köyü. Buradaki bir kooperatif depomuzdan direkt Hong Kong'a incir ihraç edeceğiz. Bu vesileyle hem sezonun üreticilerimize hayırlı olmasını hem de ilimiz için çok verimli bir sezon olmasını diliyoruz."
İncir için tüccarların üreticiye kilogram başına yaklaşık 22 lira ödediğini bildiren Aygül, bu rakamı fazla düşürmeden sezonu sürdürmeye gayret edeceklerini dile getirdi.
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