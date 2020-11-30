Bursa Şehir Hastanesine raylı sistemle ulaşım projesinde saha çalışması başladı

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve ekibi ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin hayata geçirileceği bölgede incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, ihalenin daha önce yapıldığını hatırlatarak, haritalandırma ve zemin sondajı aşamasına geçildiğini belirtti.

Eyigün'ün, kısa sürede inşaat faaliyetine başlanacağını ifade ettiğini aktaran Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"4 istasyondan oluşan bu hat aynı zamanda batı noktasını toparlama adına da önemli bir işlev üstlenecek. Tabii bu çalışmalar esnasında bir miktar çevreye rahatsızlık verecek ancak bunları da minimize edeceğiz. İşin süresi için 42 aylık bir öngörü var ancak ben inanıyorum ki gösterilecek gayretle süreç daha öne çekilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tecrübesi, bilgi birikimi ve bizim de işin takibi noktasında vereceğimiz destekle hemşehrilerimizin heyecanla beklediği bu çalışmayı tamamlayacağız."

Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam 1355 yatak kapasitesi ile özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Bursa'nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Şehir Hastanesine ulaşım için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen 6,1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın 27 Ekim'de yapılan ihalesini Söğüt İnşaat-Taşyapı İnşaat ortaklığı kazanmıştı.