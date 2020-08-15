Bursa Şehir Hastanesi ulaşım hattı ihale aşamasına geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen "Emek-Yüksek Hızlı Tren-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi" ile ilgili tüm uygulama projeleri tamamlandı.
Hem güzergah hem de hayata geçirilecek raylı sistem hattı ile ilgili projeleri tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, tüm projeleri Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne teslim etti.
Projenin ihaleye çıkabilmesi için gerekli tüm çalışmaları tamamlayarak, onay için dosyayı Cumhurbaşkanlığına gönderen Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödeneği temin ederek yetki alacak.
İhale yapılıp tüm imalat süreci tamamlandıktan sonra hattı Bursa Büyükşehir Belediyesine devredecek Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, raylı sistem araçlarının teminini de sağlayacak.
Cumhurbaşkanlığı onayının ardından kısa sürede ihaleye çıkılması beklenilen "Emek-Yüksek Hızlı Tren-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi", Bursa'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ilk raylı sistem hattı olacak.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Şehir Hastanesinin açıldığı günden bu yana çok güzel hizmetler verdiğini belirtti.
Hastaneye alternatif ulaşım yolları konusunda çalıştıklarını aktaran Aktaş, "Trafik ve ulaşım sorununu bertaraf etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı da emek verdiğimiz projelerden biri. İnşallah bir aksilik olmazsa kısa zamanda ihaleye çıkılmasını bekliyoruz. Bursa için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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