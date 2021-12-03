Bursa'nın yeşil alanlarını engelliler güzelleştirecek

AA

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait Tarı Peyzaj AŞ tarafından hayata geçirilecek projeyle 21 engelliden oluşan ekip, şehrin yeşil alanlarında çevre temizliği, yaprak toplama, çiçek yeri hazırlığı ve ekimi, sulama gibi birçok çalışma yapacak. Haftada 2 gün ve 4 saatlik programla uygulanacak projeyle, engelli bireyler için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da proje kapsamında Karafatma Parkı’nda özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi. Engelliler ve aileleriyle sohbet eden Aktaş, çocuklarla peyzaj çalışması yaptı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Aktaş, şehirde yeşili hakim kılmak için Tarım Peyzaj AŞ ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle önemli çalışmalar yürüttüklerini, tüm giriş noktalarında peyzaj uygulamalarını hayata geçirdiklerini belirtti.

Tüm görünür noktalarda yeşillendirme çalışması yaptıklarını anlatan Aktaş, "Projemiz 1 yıl devam edecek. Bu projeyle engelli vatandaşlarımızın bir başkasının fiziksel ve ekonomik desteğine bağımlılığını azaltmak ve kişilerin hayattaki varlıklarına karşı farkındalığı artırmayı hedefledik. Parklarımızı inşallah engelli kardeşlerimiz daha güzel hale getirecek. Onların emeklerine ve yüreklerine sağlık. Şehrin farklı noktalarında yaptıkları çalışmalarla Bursa’ya neler kattıklarını hep beraber gösterecekler." ifadelerini kullandı.