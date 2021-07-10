AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın yaban hayatını gözlem altında tutuyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bursa genelinde yaban hayatının kayıt altına alınması ve envanter çalışmalarına esas teşkil etmek üzere aralıksız olarak fotokapanlarla yaban hayvanları izleniyor.

AA'nın haberine göre ilde 11 farklı alanda 30'u aşkın fotokapanla yürütülen çalışmayla öncelikle Bursa'nın mevcut yaban hayatı popülasyonunun tespitinin yapılması hedefleniyor. Elde edilecek veriler neticesinde ise tür bazında yıllara yaygın olarak izleme çalışmalarına devam edilecek.

Yürütülen fotokapan çalışmasıyla, bir ayağı kopmuş anne ayı ve üç yavrusu, avının peşinden giden çakal, sisli havada avlanan kurt, tilki, porsuk, yaban domuzu, karaca, kızıl geyik ve yaban kedisi görüntüleri elde edildi.